因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，台電表示，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

前國民黨主席朱立倫表示，台電今日備轉容量率顯示10.01%，亮綠燈標示供電充裕，興達電廠發電量僅佔全台發電量3.88%，為何機組一故障全台跳電？「政府應立即說清楚講明白，徹查數據是否長期造假！」

朱立倫指出，核三的已發電量已經超過可發電量，讓風險增高。蔡政府蘇內閣若只依靠「台灣價值」，用愛發電，會置台灣產業民生及民眾安全於險境。

他提到謝長廷過去說，「台電備載容量高非常浪費，背後一定有弊案。」蘇貞昌院長去年再三保證用電安全，表示備轉容量率比過去都安全。民進黨前後任閣揆說法天差地別，凸顯民進黨的能源政策亂無章法。

朱立倫呼籲，我們真正擔心的是，疫情、電、水，流行疾病到基礎水電，台灣的脆弱性正在凸顯，政府真的要趕快行動，否則台灣將面臨極大的風險。

(中時新聞網)