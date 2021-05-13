新北市金山區金包里慈護宮配合市府因應疫情強化二級警戒，今（13）日經金山區長廖武輝與慈護宮董事長游忠義取得共識，取消昨日決議縮小規模車巡遶境方式，決議今年二媽回娘家活動延期舉辦，日期未定，全力配合市府做好防疫工作，防堵疫情再擴大。

廖武輝表示，原定配合二媽回娘家活動公所送出100份限量平安福袋，仍會由廟方通知中獎者至慈護宮領取，並呼籲大家防疫期間務必戴上口罩，保持社交距離，落實防疫措施。

游忠義表示，感謝市府及市長積極防疫，面對嚴峻的疫情，廟方會全力配合市府防疫，共體時艱。已報名的信眾，慈護宮正研議退費或保留事宜，如有確定未來辦理時間會再行發布訊息，如今年無辦理，則保留資格者可直接保留至明年。

新北市民政局表示，雖因疫情強化警戒暫停辦理二媽回野柳媽祖洞祭典活動，但民眾仍可關注新北民政保平安粉絲專頁，未抽中平安福袋的民眾，後續將有線上的活動，仍有機會可獲得限量平安福袋。

(中時 )