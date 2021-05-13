美國已經有超過1億人口完整接種新冠疫苗，不過仍有許多海外美國人無疫苗可打，當中許多人居住的國家正面臨嚴峻的疫情反撲，他們急著向華府要求提供疫苗，埋怨稱被政府遺忘了。

超過1.5億美國人已經至少施打一劑新冠疫苗。

美國至今已經有1.05億人完整接種疫苗，美國總統拜登的最新目標是在7月4日國慶日之前，全美高達70%人口、相當於1.6億人完整接種疫苗。不過路透社報導，高達800萬的美國海外公民中，仍有許多人尚未接種疫苗，因為居住的國家疫情嚴峻，當地又還沒有開始大規模接種疫苗，讓這些海外美國人心急如焚，趕緊向華府求救。

倡議組織「海外美國公民」（American Citizens Abroad）4月才致函美國會、國務院，指出海外公民也有繳稅、投票，應該和境內公民享有同樣的疫苗接種途徑。該組織執行長賽拉托（Marylouise Serrato）表示，美國政府能夠透過在各國大使館、領事館發送疫苗。

報導指出，疫情爆發後，許多海外美國公民先行返回美國，不過也有許多人的居住國推動疫苗施打的進度相當緩慢，或是不方便返國，讓他們陷入困境。

泰國就有4個美國公民組織6日致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken），請求將泰國列入美國海外公民全球疫苗接種計畫。泰國目前正面臨嚴峻的第3波疫情，今（13）日新增4,887起確診病例，創單日新高，累計逾9.3萬人確診，當中有超過2,000起為社區病例，不過泰國要到6月才開始實施大規模疫苗接種。

已經居住在泰國30年的美國商人費希巴哈（Peter Fischbach）擔心自己可能還得等上幾周、甚至幾個月才能在泰國打到疫苗，他的工作、以及泰國入境要隔離2周的嚴格規定，讓他不方便回美國。他說：「我們是有繳稅、有投票權的美國公民，我們的政府還保證我們有資格接種疫苗，但在這裡，我們已經被遺忘了。」

美國金融科技人員克魯斯（Aaron Kruse）及南非籍未婚妻目前就被卡在南非，因為當地出現變種病毒，加上美國限制來自南非的旅客入境，讓他們的計畫大受影響。

針對「海外美國公民」組織的來函要求，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應指出美國政府關注全球美國公民的安全，但也表示目前沒有計畫為海外美國公民提供疫苗。

美國國務院上個月才表示已經將疫苗運往全球220個美國駐海外外交據點，讓美國外交官接種疫苗，海外共和黨人協會（Republicans Overseas）等組織表示，這代表政府應該也有能力為公民做同樣的事。

(中時新聞網)