台灣疫情拉警報，讓不少即將上映的電影改檔期延後上映，甚至先退檔觀望疫情狀況，也有片商「以不變應萬變」，讓電影如期上映，卻有片商逆勢操作，原定6／25上映的《陰森》，竟然提前到下週五（5／21）上映，片方表示，原本有討論是否延檔，但評估剛好有電影因為疫情延檔而空出戲院檔期，以及無法預期六月中旬疫情狀況如何，決定逆勢操作，提前上映。

《陰森》強勢入選SXSW西南偏南影展、西班牙Sitges奇幻影展、南韓富川奇幻影展、金馬奇幻影展等國際級影展，引發觀眾熱烈討論，本片故事描述由喬丹海耶斯飾演的卡蜜，在深夜的機場叫了一輛計程車，但在她上車之後，司機卻一直找她聊天；不堪其擾的她，不斷懷疑司機不懷好意。沒想到一路上還遇到導航失靈，甚至一位神秘的老太太，神祕地透露兩人已經進入到「收費員」的世界，只有其中一個人死去，另一個人才能逃離這個世界。接下來，兩人不斷遭遇各種離奇情景，也讓兩人開始互相猜忌、懷疑對方是否會對自己痛下殺手。

本週上映的電影《女畫家與偷畫賊》、《綠色牢籠》、《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》、《催魂頻率》、《癡情馬殺雞》都將如期上映，而日前讓安德拉戴榮登新科金球獎后的《哈樂黛的愛與死》，檔期則如期在5／28上映。

(中時 )