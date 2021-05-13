興達電廠當機 台塑集團：目前未受影響 16:422021/05/13 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電位在高雄的興達電廠因事故當機，由於系統供電能力不足，造成全台今天下午3點起開始執行緊急分區輪流停電。傳產龍頭台塑集團表示，截至目前為止，各廠區沒有受到影響，但詳細還要進一步清查與了解。 由於台塑集團在國內最大的雲林麥寮廠區，有自己的電廠，即使分區停電，預料影響可以降到最低。 興達電廠停機釀停電 行政院回應了 「快用愛發電」興達廠跳電網怒評1星 維基因全台停電遭改嗆翻 (工商 ) #全台 #系統 #台塑集團 #興達電廠 #當機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興達電廠跳機 南科7家廠商受影響 台積電只減壓 17:412021/05/13 財經 《半導體》停電事件 台積電、聯電部分廠區短暫壓降 17:062021/05/13 財經 直播》全台大停電 蔡英文總統致歉 21：40恢復供電 18:172021/05/13 政治 興達電廠跳機全台大停電 北市傳28件電梯受困 15:582021/05/13 生活 興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批：綠營能源政策根本錯誤 18:112021/05/13 政治 【全台大停電】興達電廠跳電 網友惡搞維基百科：因為禁止人與人的連結 17:282021/05/13 政治 【全台大停電】興達、核三發電量在2小時逆轉 朱辦驚呼「抓到了」質疑竄改數據 19:352021/05/13 政治 【全台大停電】興達下午發電量從3.88％衝到8％ 他呼籲台電說清楚 20:532021/05/13 政治 不幸命中？昨晚暗示電廠故障 一篇預言文引網友朝聖求明牌 17:362021/05/13 生活 【全台大停電】興達電廠故障停機 消防署：應變小組人員待命嚴防災情 19:372021/05/13 社會 【全台大停電】興達電廠事故 網友譏民進黨：電給我放出來用 17:072021/05/13 政治 財經熱門新聞 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 台股崩盤是恐懼的總和 謝金河這1句要散戶聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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