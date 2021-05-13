台電位在高雄的興達電廠因事故當機，由於系統供電能力不足，造成全台今天下午3點起開始執行緊急分區輪流停電。傳產龍頭台塑集團表示，截至目前為止，各廠區沒有受到影響，但詳細還要進一步清查與了解。

由於台塑集團在國內最大的雲林麥寮廠區，有自己的電廠，即使分區停電，預料影響可以降到最低。

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