台南市近日出現娃娃機店大盜，有業者串聯向警方陳情10天不到被偷15件，梁姓嫌犯利用娃娃機店無人看顧，專偷高價的海賊王公仔變賣，警方12日逮人破案，業者仍哀號早已求償無門。

郭姓業者表示，自己的娃娃機店3天來被偷3次，竊賊第3次偷取不成，卻將機台破壞毀損，自5月2日開始，同業之間成立的群組已互相告知台南市出現娃娃機竊賊，連日來總計被偷15次以上，竊賊下手範圍遍及歸仁區、仁德區、永康區、東區與北區，至少5家業者受害。

業者自行依照監視器影像比對，認為竊賊屬同1人，有業者不堪小偷反覆光顧的損失，卻仍逍遙法外，日前怒向警方報案陳情，指稱小偷有3種手法，包括由機台下方禮物孔，伸手進入機台內抓取物品，以娃娃機台公版鑰匙打開置物空間及直接擊破，要求盡速抓人。

台南市警方12日上午在業者報案後，下午即在後壁區逮獲30歲梁姓嫌犯，他供稱因欠債無力償還，才從高雄小港區騎著懸掛報廢車牌的機車到台南，在各區針對娃娃機下手行竊，得手的公仔變賣換錢，得手再騎回高雄住處。

警方將梁嫌拘提到案，查扣作案用懸掛報廢車牌1面、變賣贓款5000元等證物，起獲遭竊公仔18隻，初步清查梁嫌在台南市北區及高雄市茄萣區共3起竊案，全案依竊盜罪報請台南地檢署偵辦，並擴大清查被害業者。

儘管大台南地區娃娃機大盜落網，但得手贓物早已變賣換錢，業者並無喜悅，反而哀號此案求償無門。

(中時 )