高雄盧姓消費者帶老婆上高級鐵板燒餐廳、花7216元想品嚐鵝肝，孰料店家竟以鴨肝混充，氣得告上法院。李姓老闆娘一、二審均依詐欺、食安法遭判1年6個月。更一審法官認為，餐廳用鴨肝替代鵝肝並無違反《食安法》，僅依詐欺罪輕判李女5個月、得易科罰金15萬元，可上訴。

2016年9月9日中午，盧姓夫婦前往家蒂諾鐵板燒餐廳用餐，兩人花了7216元點了「精選雙人海陸套餐」，內含「法國鵝肝海陸套餐」及「深海龍蝦套餐」。盧男事後在PTT八卦版看見家蒂諾前員工爆料該餐廳以「鴨肝」混充「鵝肝」，盧男認為花了錢當冤大頭，憤而提出告訴。

盧男控訴，和老婆就是為了想吃鵝肝，當天並沒有人告知他鵝肝用鴨肝取代。家蒂諾前員工則證稱主管指示「客人問起再告知是鴨肝」，鍾姓主廚則供稱餐廳開業以來從來沒有進過鵝肝。李姓總務也表示，上游進貨廠告訴她鵝肝市價太貴，台灣不會進口。

李女辯稱，產地發生禽流感才使用與鵝肝同等級的鴨肝替代，佔套餐比例不高，且有要求員工在客人點餐時告知，餐廳並無詐騙意圖。

法官查出，該餐廳鵝肝餐點賣出3500多份，不法獲利逾1558萬元。一審認為李女涉及詐欺、違反《食安法》第49條第1項，判其1年6個月。

最高法院發回更審時認為，《食安法》第49條第1項立法理由是為了遏止不肖廠商「劣質品混充優質品，人工原料混充天然食材」，但據高雄市餐飲工會指出，鵝、鴨肝在國外料理界屬可替代食材，同等級鵝肝價格不必然高於鴨肝。法官表示，本案是否構成食安法「攙偽假冒」原則，或僅屬「標示、宣傳或廣告不實」，需發回下級審再調查釐清。更一審認定李女行為僅詐欺，改判5月、可易科罰金，可再上訴。

(中時 )