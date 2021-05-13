每個女性身邊都有著可以無話不談的同性好友，搜狐網命理專欄分享，金牛座和摩羯座、射手座和水瓶座、巨蟹座和雙魚座，以及處女座和天蠍座是最適合當閨蜜的4大星座組合，相似的個性特質讓她們互相吸引，最容易成為好姐妹。

▍金牛座和摩羯座

金牛座和摩羯座都屬於個性內向的類型，不喜歡刻意社交，只有碰到喜歡的人才會主動交談，一旦遇到興趣相投的人，她們就會瞬間變得開朗且人來瘋，因此這2個星座很適合當閨蜜，她們可以在相處的過程中慢慢發現對方的好，進而深交，相處起來簡單真實，不用迎合對方，就連在同個空間不說話也不會覺得尷尬。

▍射手座和水瓶座

射手座和水瓶座都屬於個性瀟灑活潑的類型，喜歡追求新鮮的事物，因此這2個星座很適合玩在一起，可以每天討論要去哪裡玩，還能一起發掘更多好吃的東西，在她們之間會有說不完的話題，從追星、八卦到彩妝購物都能聊，以彼此喜歡的特質相互吸引。

▍巨蟹座和雙魚座

巨蟹座和雙魚座同屬心思細膩而豐富的水象星座，因此很能理解對方的個性，容易互相吸引成為好朋友，兩個人在一起時，總是免不了交流各種心事，情感問題是她們最喜歡的討論的話題，她們可以互相給意見，以溫柔的力量支持對方，幫助對方消化負面情緒，當一個人心情低落的時候，另一個人還能做好陪伴和鼓勵的工作，因此她們很適合當無話不談的好閨蜜。

▍處女座和天蠍座

處女座和天蠍座的個性認真謹慎，對於情感上比較慢熱，都是不善於表達的星座，這類的性格常常不被大眾理解，所以她們會惺惺相惜，能互相理解別人覺得怪異的點，同時她們都擁有理性的思維，可以接受互相毒舌，但是一旦閨蜜被欺負，她們則會硬起來反擊，不讓任何人欺負好姐妹。

(中時新聞網)