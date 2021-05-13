根據台電說法，本次停電是因為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，不少民眾以為815大停電又要重演，核四公投領銜人黃士修表示，台電3時5分就已經發布全台緊急分區輪流限電通知，結果快3點半了台電網站還高高掛著不缺電的「綠燈」，「這個時候備轉容量率還有10％趴，不是擺明在騙人嗎？」

黃士修指出，這次興達跳了3部機組，興達一部機組發電量50萬瓩，3個就是150萬瓩，只是備轉容量率究竟掉了多少才導致現在要輪流限電？2017年815大停電，大潭電廠跳電造成全台大停電，備轉容量率直接少掉10％，這次興達才3部機組跳電怎麼可能會需要分區限電？而且台電3時5分就已經發布全台緊急分區輪流限電通知，結果快3點半了台電網站還高高掛著不缺電的「綠燈」，擺明是在騙人。

諷刺的是，前天才公布全過電力資源供需報告，卻有一堆數字沒講清楚，民進黨說台灣不缺電，國人也不同意支持核四，那麼現在就缺電了，假如民眾是在被告知沒有核電就會缺電情況下，支不支持重啟核四？會不會投同意票？這樣的問法才符合實際現況。

黃士修指出，今天跳電是在下午3點，而2-3點是一天當中的用電高峰之一， 另一個則是傍晚下班時間，因為太陽光電大幅下降，如果有真的10％備轉容量，或是更安全的15％，興達掉了頂多2％多，和平也跳掉2％，那也還有10％以上，這樣推斷跳掉幾部機組不可能出事，但為何現在就出事了？很可能真正的備轉容量只有3-4％。

氣候先鋒者聯盟表示，政府一直說台灣不缺電，但人民看到的綠燈其實是所有燃煤機組提到滿、重污染的協和燃油也被叫上來、核電廠的緊急氣渦輪發電機都叫出來用，現在被廠商懷疑連降壓的手段都拿出來， 這樣還能說是綠燈？明明在傍晚及晚上已經非常緊急，經濟部官員仍說「不缺電」。

(中時 )