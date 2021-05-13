由SNK授權、魔方數位代理的3A級共鬥開荒手遊手遊《侍魂：朧月傳說》，今（13）日正式在雙平台上線，並同步推出多項專屬福利活動，玩家現在登入遊戲，就有機會獲得神話武者及海量資源喔！趕緊加入《侍魂：朧月傳說》，一起體驗和風世界與江戶風情。

超大地圖還原 侍魂人物自由操控

遊戲內建築、人物及服飾，都採用高精度3D建模技術打造。隨著玩家等級提升，陸續可以體驗7張地圖，包括獠牙初現、零川怪談、櫻花繚亂等，玩家可選擇SNK經典武者橘右京、娜可露露，霸王丸等踏上英雄之旅，且自由操控及掌控方向、距離和位置，發揮經典技能特效，領略SNK角色之魂。

職業特色 自由轉職

《侍魂：朧月傳說》提供轉職系統，劍士可轉職居合／狂刀、巫女轉為巫祝／咒師／神樂、遊俠可成為流鏑／天狩、而忍者則是賀隱／天誅。以遊俠轉職為例，「流鏑」傳統嚴謹的弓射之道，可進行範圍散射或連射，對單體造成致命傷害。弓手鑽研⼯巧，馴化野獸，融合弓技出現新流派「天狩」，可使使用火藥、陷阱，並召喚動物來輔助戰鬥，風格多變。

職業特色 自由轉職

多樣玩法 樂趣無窮

遊戲主要以PVE玩法為主，而為滿足不同玩家需求，也提供多種玩法，包括PVP、合戰戰場、決鬥PK、仇恨模式、劫鏢活動、武道館，以及休閒玩法採集、製作、釣魚、探寶、花牌等，力求帶給玩家不同遊戲體驗。趕緊號召親朋好友，一起化身江戶時代的武士，踏上冒險的旅程！

多樣玩法 樂趣無窮

(科技)