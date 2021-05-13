永崴投控(3712)響應政府推動綠能減碳政策，積極興辦「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫案」是卓溪鄉史上第一個水力開發案，該開發案在豐坪溪及其支流興建兩座水力發電廠，就花蓮縣而言已是第12及13座水力發電廠，對台灣而言更是第52及53座水力發電廠；預估年發電量至2億度電，可供4.5萬戶至5.5萬戶每月300度用電量的家庭使用。

永崴投控 (3712)旗下世豐電力去年8月完成現增16.2億元，增資款全數用於興建花蓮豐坪溪支流水力發電一、二廠，打造民間最大的水力發電廠。永崴表示，世豐電力在花蓮縣卓溪鄉豐坪溪及其支流，分別設置第一電廠 (18.1MW) 與第二電廠 (19MW)，裝置容量共達37.1MW，每年可發電約2億度綠電，落成後將成為民間最大的水力電廠。

世豐電力公司總經理李錦浚表示，水力發電是藉由水位落差的能量轉換，不會造成水資源減量，不消耗一滴水，且幾無碳排放，為舉世公認對環境相對友善，更是再生能源蓬勃發展時代極少能提供儲能(抽蓄式發電)或准儲能(調整池式發電)功能以吸收及調整間歇性再生能源對電力系統衝擊的發電方式。

台灣第一個水力電廠粗坑電廠至今已經114年。目前仍在運轉、且超過百年以上的水力電廠共有三座，包括:粗坑電廠、后里電廠及竹門電廠，顯見國內興建水力電廠的技術相當成熟，且為重要的綠能發電。

李錦浚表示，瑞士將水力資源作為國內最潔淨、重要的可再生資源，瑞士與台灣一樣具有獨特的山湖地形與相對較多的水資源，地勢陡峻，也跟台灣一樣全國三分之二皆為高山，非常有利於水力發電發展。甚至在電廠設置後還能帶動地方觀光旅遊與地方繁榮。

(時報資訊)