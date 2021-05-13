美四月通膨揚升超出預期，美元指數大漲；美債殖利率上升，來到約1.7%。港股早盤低開，午後擴大跌勢。

周四香港恆生指數收跌512.37點或1.81%，為27718.67點。國企股(H股)跌216.58點或2.05%，為10339.99點。交易所今日成交金額約1441億港元。

騰訊跌3.1%，創科跌9.6%，兩大個股拖累大盤逾100點。

科技指數暴跌3.3%，為7599.62點；聯想跌8.6%，報8.93港元；快手跌6.4%；網易跌4%；阿里跌3.2%。

快手跌6.4%，報221港元，股價從417港元高位幾乎砍半。

採礦股和金屬股表現最差，分別跌6.7%和6.0%。重慶鋼鐵跌9%。另外建業地產大跌47%，報2.29港元。

恆大汽車跌7.5%，報47.3港元。中國恆大周四表示，出售恆大汽車2.66%持股，每股40.92港元，較前一日收盤價折讓20%，配股金額約106億港元。

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(時報資訊)

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