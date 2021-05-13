不動產代銷產業者海悅(2348)首季合併營收12.96億元、營業淨利6.55億元、稅後淨利4.74億元，年增率分別為140.16％、208.31％與167.17％，代銷本業成長強勁，單季EPS4.9元。

海悅多角化布局，「轉投資收益」為第二個營運成長引擎，今年持續與理念契合建商戰略合作，除逐步貢獻本業業績成長，股利金額將挹注業外投資收益，厚植營運。目前全台在手建案總銷金額逾千億元，代銷本業業績來源無虞。

海悅多角化布局，近年轉投資收益獲利穩健，繼與達麗建設共同購置土地、規劃台中水湳經貿園區《達麗創世紀》案，結合雙方品牌、業務優勢，銷售熱烈，今年攜手亞昕、新潤興業及白天鵝建設推出《擎天森林》建案；又看好大台中購屋需求，再度與達麗建設合作，共同參與購地、開發台中科博館商圈案；亦與新潤建設開發板橋湳雅夜市生活圈住宅案；以及規劃參與璞永建設、豐泰地產等公司合作重建蘇黎世保險大樓案，公司挾資金充沛，不僅建立轉投資收益，亦持續堆疊代銷本業業績來源，與理念契合建商策略合作，創造雙贏格局。

(時報資訊)