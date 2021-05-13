高雄興達電廠4部機組跳電，影響約160萬瓩電力，台電緊急進行分區輪流限電，每次限電時間為50分鐘，預計617萬戶受影響，根據台電規劃，限電時間將至傍晚5時30分，力拚今晚恢復供電。

經濟部說明，由於高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠無法輸出電力，2部燃煤及2燃氣機組跳機，約160萬瓩電力。

由於系統頻率驟降，為確保電網安全，台電採取低頻卸載機制，同時緊急搶修設備，已進行分區輪流停電機制來恢復供電，目標是今天晚間恢復供電。

台電公司也表示，目前針對C組與D組進行輪流限電，第一輪限電時間為下午3時至3時50分，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶；第二輪限電時間下午3時50分至4時40分，限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶；第三輪限電時間下午4時40分至5時30分，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

至於是否會進行第四輪限電，要視恢復供電情況而定。

台電也表示，民眾若想了解家中用電屬於C組或D組，可參考電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

根據台電資訊，台電公司將供電饋線分為A至F組，限電方式包括「緊急（緊急分區輪流停電）」與「計畫（計畫性分區輪流停電）」2種，台電每年會依序選擇兩組作為緊急組別，今年為C組與D組，其他組別為「計畫」組別。

(中央社)