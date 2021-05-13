進入傳統出貨旺季、戶外品牌大廠持續追單、印度疫情驅動轉單效應發酵，羽絨衣大廠廣越（4438）、光隆（8916）指出，第二季營運可望利空出盡，脫離第一季衰退格局，預期，第二季的營運季增率都有2位數。

廣越4月合併營收6.25億元，創下歷年同期次高；光隆4月合併營收6.97億元，年增6.39％，已恢復正成長。

廣越表示，NIKE等主要客戶、戶外品牌大廠持續追單，廣越4月營收月成長19.5％，優於原本市場預期外，年成長更是一舉超過3成，訂單爆量。

另外，廣越指出，先前，服飾消費市場店面受疫情影響，戶外活動變少，實體店面消費力道減弱、客戶下單保守；但在歐美疫苗陸續開打，疫情逐漸趨緩，戶外運動已逐步恢復，依手中的訂單及出貨狀況，業績將可漸入佳境明顯回溫，預期，5至10月傳統旺季的營運成長大幅成長可期。

光隆指出，第一季為每年的傳統淡季，今年又因船運擁擠影響出貨，造成首季營收年減7.5％。第二季的船運擁擠情形已漸漸舒解，加上首季約有230萬美元出貨量延遲至第2季，因此，第二季營運一定可重返成長的軌道。

展望第2季，由於訂單能見度已到第三季，依光隆目前接單及出貨狀況來看，及成衣出貨比例逐漸提升，法人預估，光隆第2季營收將較首季增加3成。

(工商 )