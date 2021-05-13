興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

因台電興達電廠事故全廠停機，導致今天（13日）全台分區輪流停電，各百貨備電、備援快速因應，目前人員和營業都不受影響。台灣地標之一的台北101稍早部分區域停電，大樓內發電機及雙迴路備援即刻啟動，目前已全部恢復正常。

新光三越表示，稍早接獲台電通知，部分分店會輪流停電直至電力修復，各店都以備用電力供館內用電，目前正常營運。

遠東SOGO新竹店停電時，首先確認電梯無消費者受困，門口派員告知入店消費者，且派駐幹部在手扶梯提供照明，協助消費者上下樓，並啟動緊急供電系統供走道及緊急照明使用，收銀機採不斷電系統，所以不受影響。

微風表示，因台電電力供應異常，造成微風南京、微風信義館內停電，當時立即啟動顧客疏散，同步檢視手扶梯及電梯狀況並啟動備用電力，人員、營業未受影響。

遠東百貨表示，遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、遠百花蓮、高雄大遠百沒停電，受停電影響的台中大遠百有備用電力，無人員受困。

(中時 )