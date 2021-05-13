高雄興達電廠13日14點37分因電網事故造成部分機組停機，造成全台各地大停電，台北市西門町一間小吃店在停電後，工作人員在門口包餃子。（張鎧乙攝）

因興達電廠事故停機，目前台電執行分區輪流停電，萊爾富部分門市有短暫停電後已復電，目前初估約逾百家門市受到影響，包含基隆、宜蘭、雙北、台南、高雄等縣市之門市。

7-11部分也傳出停電狀況，7-11回應，目前內部還在了解受影響的門市中，但超商都有備用電力，影響應不大。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

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