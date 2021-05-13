【全台大停電】超商上百家受影響 16:532021/05/13 中時 吳奕萱 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄興達電廠13日14點37分因電網事故造成部分機組停機，造成全台各地大停電，台北市中正區一家日式連鎖料理餐廳停電後，剩下一位顧客享受他的餐點。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄興達電廠13日14點37分因電網事故造成部分機組停機，造成全台各地大停電，台北市西門町一間小吃店在停電後，工作人員在門口包餃子。（張鎧乙攝） 因興達電廠事故停機，目前台電執行分區輪流停電，萊爾富部分門市有短暫停電後已復電，目前初估約逾百家門市受到影響，包含基隆、宜蘭、雙北、台南、高雄等縣市之門市。 7-11部分也傳出停電狀況，7-11回應，目前內部還在了解受影響的門市中，但超商都有備用電力，影響應不大。 興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 全台大停電 砷化鎵三雄報平安 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 (中時 ) #影響 #門市 #停電 #11 #全台大停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】告別式沒電用 急借電子花車麥克風 16:112021/05/13 生活 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 【全台大停電】台鐵太麻里、七堵、二結3站無電無空調 行車不受影響 16:492021/05/13 生活 【全台大停電】大停電免驚 各百貨備電、備援快速因應 16:522021/05/13 生活 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 16:132021/05/13 財經 【全台大停電】各百貨通路有備用電力因應 不受影響 16:142021/05/13 生活 【全台大停電】警政署通令加強疏導交通 防止趁「黑」作亂 16:032021/05/13 社會 【全台大停電】 蔡英文緊急說話了：不用驚慌 15:552021/05/13 政治 【全台大停電】宅神「不想多說」 網友刷整排：用愛發電 16:272021/05/13 政治 確定有第三輪停電受影響617萬戶 16:422021/05/13 財經 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 生活熱門新聞 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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