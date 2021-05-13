2021台南全大運昨天在行政院長蘇貞昌南下視察同時宣布仍繼續進行，不過今天稍早全國大專校院運動會執行委員會總顧問李俊璋表示，近來本土新冠肺炎病例增加，加上比賽期間有近萬人在台南參賽，造成地方防疫壓力倍增，所以建議可以停辦，體育署署長張少熙在例行記者會上表示，經過溝通協調，目前提出三點因應措施。

張少熙先感謝今年全大運承辦單位成功大學及全大運團隊的籌備，努力讓賽事在新冠肺炎威脅下進行，奈何疫情每日變化多，如今又出現多利本感染病例，讓國內防疫工作更加嚴峻，經過開會討論後擬出對於預定明天開幕、目前已有7個項目展開競賽的全大運提出3點因應，「因為比賽場地在學校，為降低人流聚集、維持競賽公平性，目前已經開始賽程的項目努力繼續進行，至於田徑、體操等8項9種類（因體操有競技體操、韻律體操）尚未開始的競賽，建議透過展期方式完賽，加上配合7月底到8月初的東京奧運及10月中全國運動會，才決定展期的項目最晚得在9月底完成，到時候延期的賽事場地等相關配套等，因為疫情變化太大，體育署會協同大專體總、成大研擬後再對外公告。」

而昨天蘇貞昌南下，全大運仍是朝如期進行的方向，今天卻來個大轉彎，張少熙解釋，「每天疫情變化太迅速，昨天新增16個本土病例、今天則新增13例本土，對於疫情變化我們做法內部有備案，停辦、展期不光是成大校長蘇慧貞或台南市長黃偉哲請求，是因應疫情變化的需求。

張少熙針對競賽部份做說明，其他相關資訊，就交由預計今天下午4點半也開記者會說明的成功大學，而已經預定的住宿，也建議全大運官方協助選手處理退訂事宜，「畢竟屆時展期比賽地點也應該還會是在成大進行，選手可以到時候再過去住宿消費。」

去年高雄全大運因新冠疫情從5月延到10月31日開幕，時間上導致畢業生恐無法代表母校參賽，不過全大運不像全中運，攸關學生運動員升學保送資格，因此去年有開放畢業生決定是否維持原本代表參賽，今年時間上因為接近9月，張少熙透露會在這幾天內再談，但可能不會像去年徵詢準畢業生參賽意願。

由於今天台灣田徑公開賽暨東京奧運資格賽取消，恐怕影響選手爭取奧運資格，以及本屆全大運原本有為沒有大專學籍的菁英體操選手李智凱、丁華恬設置特別賽，如今也要延期，張少熙說明：「去年體育署和國家運動訓練中心辦過模擬賽，今年是否在依然缺乏國際賽之下再辦理相關賽事，還要徵詢選手、教練及單項協會意見，我們也怕影響選手訓練節奏，一定要尊重選手、教練和協會，有機會辦模擬賽當然會提供機會，整個體育署現在慢慢加溫，就是希望讓選手在東京奧運有良好表現，但配套措施會再協調。」

(中時 )