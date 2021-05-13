跆拳道比賽今天落幕。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

國內疫情日益嚴峻，因應防疫，全國大專校院運動會確定將展延至9月底前復辦，至於仍在進行中的7項比賽仍會持續進行，目前仍有9項競賽未登場，則全部暫停舉辦，明天開幕及選手之夜也將取消，屆時復辦時再一併辦理。

全大運執委會總顧問李俊璋下午4點半宣布，教育部體育署已發布賽事延後消息，成大也很感謝體育署跟大專體總支持，基於防疫要求，體育署跟大專體總同意成大建議，明天開始的9項賽事展延舉辦，最晚9月底之前舉辦，全大運開幕跟選手之夜，也將一併隨同9項競賽，展延到9月底續辦前1天舉行。

外界認為，昨天還強調維持二級防疫仍會續辦，何以今天宣布延賽？李俊璋說，這是一個痛苦決定，關鍵是有確診者足跡來到台南，防疫必須要更謹慎。

他說，雖然選手、教練進入成大各場館比賽，白天比賽都能確實控管人流與足跡，但這些選手離開場館之外到哪裡逛街、吃飯則未必能精準掌控，站在防疫立場，確實會增加防疫負擔。南區疾管中心跟衛生局都認為，在無法掌控選手足跡情況下，要把風險降到最低，所以才會做出這一個痛苦決定。

(中時 )