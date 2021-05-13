興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

因高雄興達電廠的事故，導致全台輪流停電，繼台北信義區的101短暫停電後，統一時代百貨台北店剛也遇到停電的狀況，而目前有緊急照明系統供應中，現在館內有部分照明，但手扶梯電梯暫時停止，而結帳系統維持正常，顧客亦未受到影響，部分客人仍逗留在館內逛街及消費、用餐，而昨（12日）起實施的入館實聯制措施也未受到影響。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會「中途斷訊」 現場畫面曝光

(中時 )