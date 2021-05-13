【全台大停電】統一時代百貨台北店沒電用 緊急照明系統供應中 16:552021/05/13 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一時代百貨台北店停電 緊急照明系統供應中。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 因高雄興達電廠的事故，導致全台輪流停電，繼台北信義區的101短暫停電後，統一時代百貨台北店剛也遇到停電的狀況，而目前有緊急照明系統供應中，現在館內有部分照明，但手扶梯電梯暫時停止，而結帳系統維持正常，顧客亦未受到影響，部分客人仍逗留在館內逛街及消費、用餐，而昨（12日）起實施的入館實聯制措施也未受到影響。 興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會「中途斷訊」 現場畫面曝光 【全台大停電】基隆8萬6千餘戶停電 七堵車站無空調、行車資訊 【全台大停電】台北市重要路口紅綠燈暗一片 交通警察總動員 (中時 ) #停電 #系統 #統一時代百貨台北店 #緊急照明 #供應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】興達電廠停機 下午3時起分兩區輪流停電 15:392021/05/13 財經 【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 15:362021/05/13 社會 【全台大停電】 蔡英文緊急說話了：不用驚慌 15:552021/05/13 政治 【全台大停電】 台南號誌路口停擺 警出動人工疏導 15:342021/05/13 社會 【全台大停電】北市9.5萬戶受影響 預計下午4時40分復電 15:582021/05/13 生活 【全台大停電】竹科園區未受影響 台元科技園區高鐵站均波及 15:422021/05/13 寶島 【全台大停電】多縣市紅綠燈停擺交通大亂 15:342021/05/13 生活 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 15:392021/05/13 社會 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 15:442021/05/13 生活 《半導體》矽品、高通攜手10家供應商 落實節能減碳 13:252021/05/13 財經 【全台大停電】南科高雄廠部分斷電 竹科暫不受影響 15:412021/05/13 財經 生活熱門新聞 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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