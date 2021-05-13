國內新冠肺炎疫情升溫，近日每天都傳出10多名本土民眾確診，時值非常時期人與人之間應保持安全社交距離，避免「人與人的連結」，結果一名吳姓中年男子搭乘捷運時，在車廂內看到一名身材姣好的OL，竟然色心大起，趁列車行進間晃動，故意靠上去緊黏著OL臀部，遭台北地檢署依渉性騷擾起訴。

吳男這起在北捷車廂內「故意與OL連結」吃豆腐事件，發生今年2月23日晚上7時54分，當時吳男從忠孝復興站上車，看到一名貌美、身材姣好的OL站在車門旁，竟不顧防疫期間應保持安全社交距離政策，故意站在該名OL身旁，等列車行進晃動時，再以身體黏著OL的背部及臀部，再趁列車行進時的晃動，做碰撞接觸動作。

OL察覺被吳男碰觸後起戒心，起先以為是列車晃動所致，一度走開閃避，不料吳男卻緊跟過來，再次趁列車搖晃，以身體撞擊女方的腰部與臀部，OL察覺遭吳男故意碰撞吃豆腐，氣得轉頭大罵，吳男才罷休。

OL下捷運後立即向警方報案，檢警根據捷運站內的監視器畫面，循線找到吳男，由於OL指證歷歷，北檢調查後認定吳男涉嫌性騷擾，將他起訴。

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(中時新聞網)