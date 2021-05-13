桃園2確診者足跡餐廳 消毒後已營業 16:522021/05/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾有確診者10日14時到17時30分到桃園市桃園區中正路茶自點餐廳用餐。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾有確診者5月9日晚上19時曾到桃園區大興路松風日本料理。（賴佑維攝） 中央流行疫情指揮中心公布案1203相關接觸群聚案足跡，5月9日晚上19時曾到桃園區大興路松風日本料理、10日14時到17時30分到中正路茶自點餐廳用餐，2餐廳昨天緊急消毒，目前都正常營運。 記者上門時，茶自點內還有客人，業者說，12日20時許接獲衛生局通報，還找來專業消毒公司消毒。松風則說，12日18時許接獲衛生局通知，也進行消毒，稍早衛生局也有派人前來，中午後恢復正常營業。業者也強調，每天加強清潔消毒。 社區感染連環爆恐慌！ 超市電商現末日景象 訂閱影音： 中時新聞網 基隆學校機關大消毒 八大場所仍營業 確診者足跡到過峨眉 新竹縣大消毒 (中時 ) #消毒 #衛生局 #足跡 #餐廳 #自點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿公店2確診小姐都愛進香 彰化2宮廟二度大消毒 16:152021/05/13 生活 確診個案到過紫南宮 竹山鎮全面消毒 16:142021/05/13 生活 新北議員宋明宗曾與確診里長同台 新北議會緊急大消毒 13:492021/05/13 政治 基隆確診婦人曾到信義市場採買 市府緊急宣布關閉 15:122021/05/13 生活 前獅子會長1傳10 妻子確診 04:102021/05/13 焦點要聞 林口三井Outlet昨晚全館大消毒 今晚閉館後將再一波徹底消毒 15:472021/05/13 生活 SOGO復興館昨主動防疫消毒 今正常營業 11:412021/05/13 生活 龍潭儷宴遭爆確診者足跡 業者損失上千桌訂單 15:462021/05/13 生活 宜蘭確診童學校 8日才辦校慶 04:102021/05/13 焦點要聞 確診者曾至蘆竹滷味店 桃環局今日兩度消毒 14:532021/05/13 生活 萬華茶藝館確診者足跡曝光 到過羅東遊藝場 14:352021/05/13 生活 生活熱門新聞 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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