曾有確診者5月9日晚上19時曾到桃園區大興路松風日本料理。（賴佑維攝）

中央流行疫情指揮中心公布案1203相關接觸群聚案足跡，5月9日晚上19時曾到桃園區大興路松風日本料理、10日14時到17時30分到中正路茶自點餐廳用餐，2餐廳昨天緊急消毒，目前都正常營運。

記者上門時，茶自點內還有客人，業者說，12日20時許接獲衛生局通報，還找來專業消毒公司消毒。松風則說，12日18時許接獲衛生局通知，也進行消毒，稍早衛生局也有派人前來，中午後恢復正常營業。業者也強調，每天加強清潔消毒。

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