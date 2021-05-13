女星郭書瑤（瑤瑤）從當年那個露出傲人上圍喊「殺很大」，到轉型成專業演員，獲得過多項演技大獎肯定，升格近代演員代表之一，而她近期除了拍戲外，不時也替各大品牌或雜誌拍美照，日前她對著鏡頭展現可愛無辜面貌，眼尖網友卻發現她疑似沒穿褲子，害羞亮點讓眾人超驚喜。

11日瑤瑤在IG分享替雜誌拍攝的多張美照，畫面中她化上雀斑妝，身穿藍白條紋連身衣，綁著低馬尾，像是可愛的鄰家少女，她咬著嘴唇望向鏡頭，展現呆萌又不失性感時尚氛圍，一系列照片看出她已經不是當年那個，常常露出「長輩」的小女孩。

瑤瑤替時尚雜誌拍美照，網友發現害羞亮點。(圖/ 摘自郭書瑤IG)

雖然瑤瑤上半身包緊緊，但眼尖網友發現有兩張照片，從夾縫中看出她疑似下身失蹤，驚喜地說「第2、3張的照片啊，沒褲褲」，忍不住誇她「超大膽」，沒想到瑤瑤沒承認也未否認，開玩笑地回應網友，「嗶嗶嗶！警察杯杯快來～」。

其他粉絲也在底下留言誇讚，「超級Q」、「瑤瑤太可愛了」、「雀斑妝巨可愛欸」、「時尚的瑤瑤」、「厲害的瑤瑤」、「超美」、「夾縫中求生存系列」、「仙姑的下半身失蹤了嗎」、「不一樣的瑤瑤」、「謀請扣（台語，沒穿褲子）。

(中時新聞網)