中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外形、火辣身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，日前她被拍到和一名高大男子在台北街頭親密約會，更一起回到香閨，讓大批粉絲心碎，如今男方也在社群平台上曬出和巫苡萱的甜蜜合照，正式宣示主權。

巫苡萱日前被《CTWANT》拍到，和一名男子出沒在大安區覓食，2人當時穿著同款外套加上舉止親密自然，時不時摟腰、拍屁股，就有如熱戀中的情侶一般，而男方身分也遭起底是嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX，從2人的互動看來已經穩定交往一段時間。

新聞曝光後，REX也大方在IG上認愛，曬出多張和巫苡萱出遊的合照，只見2人站在遊艇上，巫苡萱還穿著比基尼，大展姣好身材，波濤洶湧的上圍一覽無遺，而另一張則是他們站在海邊，巫苡萱親暱勾著REX的肩，2人相視而笑，看起來甜蜜指數爆表。

貼文一出，藝人好友們紛紛湧入獻上祝福，張立東、亞亞、小祿、蕾菈 Lyla都留言祝福他們，巫苡萱也直呼，「謝謝你出現在我的生命裡，讓我的世界更加圓滿。」其中和巫苡萱同為啦啦隊員的曲弈更表示，「哥，可以求婚了」，REX也大方回應，「是該下個階段了」，霸氣態度獲得激賞。

(中時新聞網)