雅茗-KY公告第一季財報，單季營收達4.26億元，年增53.8％，稅後純益2,019萬元，每股盈餘（EPS）則為0.57元，與去年同期受疫情影響，單季每股虧1.57元相比，獲利表現大躍進，為今年營運動能持續增長打下良好基礎。

雅茗-KY表示，今年第一季全球仍受疫情籠罩、船運交期混亂、相關原物料大漲等因素，一定程度對第一季營運造成影響，但去年疫情期間，集團已同步進行營運體質調整與組織改造，加上全球茶飲布局持續擴大、深化，其中美國市場因提前佈局，再加上美國疫苗施打率高，故表現相當出色，因此對全年營運挑戰新高仍有信心。

目前雅茗-KY在全球佈局近20個國家、滲透進入200多個城市，共有近1200家門店，大規模的展店也帶動貿易營收隨之成長，也將打造「全球茶飲最佳創業平台」作為經營使命，除了持續深耕大陸市場外，同時也會加快擴展美國及東協兩大市場佈局，其中美國市場更是重中之重，將以鎖定重要大城市地區以合盟模式，擴大「快樂檸檬」品牌在北美茶飲市場的佔有率，預計北美市場三年內有機會達成200家門店。

對於今年營運，雅茗-KY也提出三大成長曲線。在主要成長曲線的茶飲本業上，雅茗-KY表示，將以不同價格、不同品牌，瞄準各市場、各價格帶光譜端的茶飲消費者。其中主力大眾茶飲品牌「快樂檸檬」目前已覆蓋大陸196個城市，一、二線城市覆蓋率達90％，接下來更將目光放在大陸更廣大的三、四線城市，去年起已經陸續透過各地渠道商布局，展店布局策略開始往合計擁有10億人口的城市移動，配合大陸政府擴大內需策略，茶飲仍具有很大的潛力可供挖掘。

此外，雅茗-KY近期也進行新零售線上線下整合布局，將線上客群導入實體門店銷售，並同步將茶飲水吧方案導入不同業態之實體門店，品牌聯名同步營運。同時雅茗-KY表示，5月起已經進入手搖茶飲的傳統旺季，接續夏季高溫旺季助攻之下，第二季營收維持持續成長的趨勢不成問題。

雅茗-KY強調，即便在疫情陰影籠罩下，不論在大陸、北美及東協等市場，都有具體的好消息，隨著旺季將至，今年營運表現將逐季成長，其中不論展店、品牌優化、深化供應鏈等計畫都在進行中，也在尋找適合併購標的，今年成長動能不虞缺乏。

(中時 )