金門環島西路一段今天下午發生1起離奇車禍，小客車駕駛疑因路況不熟加上恍神，直接衝落吳厝村口風水池，還好正在附近施工的汙水工人及時用推土機架住車子，才未繼續滑落水深逾1米的池底。警、消火速趕至將飽受驚嚇，但幸運無明顯外傷的駕駛送醫診察。
警方調查，今天下午15：15許，年約7旬陳姓民眾駕駛自小客車經過環島西路一段，從金城往珠山方向前進，在吳厝村三岔路口時未左轉，卻直行衝斷村落風水池的欄杆，轟然巨響十分嚇人。
還好，當時附近正在進行汙水工程，2名工人見狀趕緊用推土機將90度插在池旁的車子頂住，才未繼續滑落池底，並協同趕到現場的警、消將一臉驚嚇的陳姓駕駛送醫，還好看不出有明顯傷勢。
由於路口恰巧有一座仰峰宮，平日香火不斷，當地鄉親都說還好神明有保庇，只有車子受損，駕駛幸運沒事，虛驚一場而已。
警方則提醒，吳厝村口路段是三岔路口，聯絡金城城區與珠山、古崗、賢厝、水頭聚落，是環島西路車來車往的交會點，駕駛行經應特別留意，以確保交通安全。
(中時 )
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