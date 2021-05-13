基隆市政府今天下午舉行應變會議，即日起，全市、各區圖書館，以及所有文資點，閉館一個月，廟口夜市重啟人流管制，明天上午11點架設光達人流系統。

基隆市長林右昌表示，為防範疫情，市府同仁即日起上班一律配戴口罩，全市、各區圖書館、市立游泳池、體育館、國民運動中心，以及所有文資點，都閉館一個月，此外，廟口夜市的光達人流系統，也將在14日上午11點完成架設、基隆嶼登船人數則減半。

至於校園部分，林右昌說，國中會考不開放家長陪考及陪看試場，學校校慶活動也一律停辦、5月29日山海廚神決賽延期，5月27日技藝競賽成果頒獎典禮取消，5月29日全市語文競賽延至9月，另外，依據中央要求，各級學校校內人員及學生進入校園或上課時，皆需一律配戴口罩，並要求各級學校要加強線上教學演練。

林右昌指出，中央流行疫情指揮中心已公布基隆確診婦人（案1217）足跡，其中在5月7日早上9點到10點，曾經前往信義市場採買、5月8日晚上6點半到7點半曾前往小峨嵋川菜館用餐，就目前所掌握的訊息，案1217感染源來自萬華茶藝館群聚案。

林右昌說，由於案1217曾到信義市場進行採買，市府依據傳染病防治法第37條規定，宣布信義市場停業到5月23日凌晨0時，昨日晚間已配合全市大消毒，先進行一次消毒程序，今日下午3點多環保局再次完成消毒工作。

林右昌，呼籲民眾若曾經在5月7日早上9點到10點，到過信義市場採買，要注意自己身體健康狀況，若有不適請立即就醫，並通報衛生單位，另外，也請相關單位，針對本市八大場所加強稽查，必須在今日晚上完成全市295家八大場所稽查跟查核，如果沒有辦法配合實聯制的防疫要求，將一律要求停業。

(中時 )