人與人交往時，最看重的就是人品與信用，其中信守承諾更是交友的根本，但有些人並不老實，與這類的人交朋友，隨時都可能被騙，有些人則是一諾千金，與這種人交往就格外安心，近日《靈匣網》分享4個永不食言的星座。

1.獅子座

獅子座的人雖然霸道，但他們重情重義，而且是一個非常遵守社會道德的人，為人十分誠實、講究信用，絕不會輕易食言，更不會為了自身利益，而做出背叛自己諾言的事情，對他們而言，承諾只要一出口，就一定要扛起責任，哪怕吃再多的苦，也不會輕言放棄，是值得深交的朋友。

2.金牛座

金牛座的人憨厚老實，為人處事非常有原則，只要自己許下的承諾，他們就算再辛苦，也會竭盡一切去完成，因為對他們而言，誠信是做人的根本，若是未信守諾言，無疑就是一個背棄道義的人，他們也不會做出不負責的事，是個能夠頂天立地的男子漢。

3.天秤座

天秤座的人看似有些冷漠，對任何事都無所謂的樣子，但實際上他們非常講究信用，天秤座在生活中自由灑脫，喜歡無拘無束的生活，不喜歡多管閒事，也不愛插手干涉他人私事，因此也鮮少與人許下諾言，不過他們若給出承諾，天秤座就一定會盡力做到好。

4.處女座

處女座的人心思縝密，責任感非常強，認為重承諾、不食言是他們做人的準則，而且對他們來說，舉頭三尺有神明，因此做人一定要有道德，信守諾言的人才是值得來往，不僅不會委屈自己，也不會辜負別人，是十二星座中做事最可靠的人。

(中時新聞網)