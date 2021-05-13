美股又領跌，加上本土疫情燒，台股上下震盪連續第三天重挫，外資雖加大賣超力道，在匯市卻是有買有賣，加上出口商拋匯，使得新台幣收低但仍撐在27元價位，終場收在27.996元1美元，貶值4.1分、已連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量12.9億美元。

外匯交易員指出，美股四大指數全部大跌，主要亞股綠油油，台股更因為土本疫情續升溫，確診數仍在增加，開盤再重砍逾400點，隨即反轉向上並二度翻紅後再度下殺，最後還是重挫232點。外資在台股加大賣超新台幣226億元，但在匯市卻有買有賣，加上出口商一看到靠近28元價位，馬上進場拋匯，使得新台幣上午最高仍升至27.918元。

外匯交易員認為，儘管美股及台股一起殺，但外資進出方向卻意外不明確，反而出口商就是逢貶必拋，因此，就算台股連續四個交易日共狂殺逾1,600點，新台幣卻相對淡定，未貶破28元大關。短線關注重點在於外資動向是否改變，決定新台幣續在27元常態或返回28元價位。

(工商 )