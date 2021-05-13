台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）13日召開董事會，會中通過第一季財務報告書，首季營收為新台幣8.7億元，較去年同期成長16.22％，第一季稅後淨利12,667千元、每股稅後盈餘0.41元。

沛波表示，受惠旺季效應及鋼市熱絡，帶動第一季營收創歷史同期新高，但因今年原料漲勢強勁，上半年仍在履約去年低價時的接單，致使第一季毛利率較去年同期略減0.93％，獲利表現略受影響。經過這段漲價經驗，加上現在鋼筋價一路往上走，已難預測價格頂點、低點，沛波調整承接短單為主策略後，獲利可望於下半年恢復水準。

目前國際推動碳中和計畫，初步將削減鋼鐵產量，引發市場對供應緊張的擔憂，在碳中和目標下未來預期鋼廠將由高爐煉鋼轉變為電爐煉鋼，以減少碳排放量，將大大提升廢鋼需求量，進而推動鋼價持續走高，而為因應各地鋼價扶搖直上，報價一再創新高，鋼市前景相當樂觀。

沛波總經理葉俊良表示，近年由於台商回台投資、台積電設廠布局，及前瞻建設、都更危老及社會住宅興建等，在需求暢旺及鋼筋價格續漲趨勢下，可望支撐業績維持高檔，對公司展望持樂觀看法。

(工商 )