【全台大停電】停電影響電商到貨 PChome 24h購物：24小時到貨服務暫停 17:032021/05/13 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 停電影響電商到貨 PChome 24h購物：24小時到貨服務暫停。(圖/業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 因著台電目前輪流停電的影響，不僅是實體店面、商家及住家受影響，就連電商也默默受到牽連，PChome 24h購物剛就宣布，因受到台電緊急分區輪流停電影響，因此PChome 24h購物即刻起暫不提供「保證24小時到貨」服務，目前已全力投入人力，加快訂單處理與出貨速度，調撥資源維持營運，商品未配達前，請民眾耐心等候。 疫情升溫 電商再現搶購潮 興達電廠跳機 南科7家廠商受影響 台積電只減壓 (中時 ) #影響 #PChome #24 #購物 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台分區停電 財政部：報稅系統運作正常 17:322021/05/13 財經 《半導體》停電事件 台積電、聯電部分廠區短暫壓降 17:062021/05/13 財經 【全台大停電】各地輪流供電 盧秀燕召開緊急跨局處應變會議 中捷正常營運 17:272021/05/13 生活 【全台大停電】基隆8萬6千餘戶停電 七堵車站無空調、行車資訊 15:512021/05/13 社會 【全台大停電】大停電免驚 各百貨備電、備援快速因應 16:522021/05/13 生活 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 15:442021/05/13 生活 【全台大停電】台鐵太麻里、七堵、二結3站無電無空調 行車不受影響 16:492021/05/13 生活 【全台大停電】北市9.5萬戶受影響 預計下午4時40分復電 15:582021/05/13 生活 【全台大停電】竹市3.2萬戶受影響 竹科沒事 17:482021/05/13 生活 確定有第三輪停電受影響617萬戶 16:422021/05/13 財經 【全台大停電】617萬戶分區停電 經濟部：力拚今晚恢復供電 16:532021/05/13 財經 生活熱門新聞 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】波及供水加壓站 4縣市將限時停水 區域曝光 - 生活 【全台大停電】全台大停電 台中市15時起停電43萬戶區域報你知 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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