興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

因著台電目前輪流停電的影響，不僅是實體店面、商家及住家受影響，就連電商也默默受到牽連，PChome 24h購物剛就宣布，因受到台電緊急分區輪流停電影響，因此PChome 24h購物即刻起暫不提供「保證24小時到貨」服務，目前已全力投入人力，加快訂單處理與出貨速度，調撥資源維持營運，商品未配達前，請民眾耐心等候。

(中時 )