和逸飯店•高雄中山館_清潔消毒客房空間。（柯宗緯翻攝）

高雄「旭集」餐廳訂位受疫情影響不大，業者針對客人量測體溫。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄「旭集」餐廳訂位受疫情影響不大，業者加強清消作業。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

國內疫情嚴峻，雖然確診者集中在北部，但有到高雄足跡，間接衝擊高雄飯店、餐廳生意。高雄多家飯店電話接到手軟，住房影響3、4成，甚至有退訂300多間，5月底前多場喜宴也協調延期。另吃到飽夯店訂位雖有零星取消，但業者加強隔桌帶位等加強防疫。

高雄福華飯店指出，5月16日、22日是宜嫁娶的好日子，但分別有2、4場婚宴受到疫情影響而延期，正協調後續日期場次；整體住房方面，影響大概3、4成，包括取消或延期入住，訂房取消以團客為主，散客部分則還在觀望，有人打算延到暑假在出遊。

高雄某家飯店透露，這幾天新聞報導疫情升溫，客人相當緊張，紛紛致電到飯店，客房一口氣取消300多間，喜宴則取消300多桌、延期的有200多桌，但業者強調會讓客人百分百全額退訂，配合中央防疫政策。

高雄某五星級飯店說，早在中央宣布升到二級防疫前，就有客人交代，一旦升級就直接取消訂房、退訂宴席，目前損失還在統計。也有飯店業者說，最壞打算是「重出江湖」再賣便當度小月。

旅客住宿部分，和逸飯店·高雄中山館自2021年5月11日起，暫不接待入住高風險國家返台之旅客，中低風險國家旅客則須完成隔離監測期「14天居家隔離／居家檢疫監測期」及「7天自主管理期」才可住宿。

另外，飯店30樓Cozzi THE Roof餐廳全面實施「用餐實聯制」，除加強清潔與酒精消毒頻率外，採取梅花座、桌面規劃放置透明隔板並拉開桌距保持適當社交距離；宴席則提供公筷母匙與分菜服務，服務人員一律配戴口罩及手套，同時貼心提醒客人取用自助式餐點時配戴口罩，共同維護大家的健康安全。

饗賓集團旗下夯店「旭集」4月才開幕，得提前1、2個月前訂位，幾乎一位難求。業者表示，訂位僅有零星取消，沒有受到太大影響；集團7大品牌、46家分店皆採取隔桌帶位、實聯制、加強清潔消毒等防疫措施。

針對夜市、市場方面，經發局則召開攤集場防疫會議，包括因應實聯制需搭配單一出入口，已請各市集先預作準備因應，同時攤商及消費者務必全程佩戴口罩，即食品及熟食攤務必要加蓋遮蔽，飲食攤要設置隔板及採取梅花座；不論商家或民眾未戴口罩，屢勸不聽者，最重可罰1.5萬元。

社區感染連環爆恐慌！ 超市電商現末日景象

(中時 )