造成台鐵太魯閣號出軌49人罹難的主嫌李義祥，6年前承包縣府工程後，卻用繪圖軟體「小畫家」，把與工程無關的圍堰範例照片中之鋼軌樁剪貼，企圖矇騙，最高法院依行使業務登載不實文書罪，將他判刑6月，可易科罰金確定。

花蓮縣政府建設處在2014年辦理「天然災害復建及道路橋樑工程委託設計技術服務工作」招標，隆成公司得標並承攬花蓮縣萬榮鄉西寶大橋整建工程，而李義祥的義程公司以860萬元得標承作工程，不料工程驗收時，李男卻偽造假資料。

李義祥指示不知情的義程公司員工，用繪圖軟體「小畫家」，將與本案工程無關之圍堰範例照片中之鋼軌樁，剪貼於本案工程橋墩施工照片而變造之，並填寫不實的施工日期及項目，送交花蓮縣政府。

花蓮地方法院將李男依偽造文書罪判刑6月，花蓮高分院改依經辦公用工程舞弊未遂罪判刑2年6月，最高法院撤銷後，花蓮高分院更一審認定李男涉犯偽造文書罪。

更一審考量李義祥雖未就圍堰工程請款，但已讓縣政府建設處對於工程的監督、查核之正確性均已有影響，且他飾詞否認犯行，犯後態度非佳，將他判刑6月，可易科罰金，檢不服提上訴，不符合速審法規定遭最高法院駁回確定。

(中時 )