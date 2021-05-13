頂新和德文教基金會2018年推出「食食刻刻與愛同行──食公益」捐助計畫，補助公益團體推展與飲食有關的專案。（頂新和德文教基金會提供／林良齊台北傳真）

彰化縣小嶺頂愛啟兒基金會透過頂新和德文教基金會的計畫研發水果果凍，利用學員們上藝術課程時的畫作，變成果凍盒的包裝，學員們並自己裝箱成禮盒。民眾購買他們的果凍，不只是一份愛心，也象徵對愛啟兒們畫作的肯定，邊吃邊欣賞他們的作品，感覺相當有氣質！

頂新和德文教基金會2018年推出「食食刻刻與愛同行──食公益」捐助計畫，補助公益團體推展與飲食有關的專案，也提供專業師資指導，協助他們檢視、改善營運問題，降低對外依賴，進而達成自立、共好的理念。計畫至今，累計捐助逾50個公益團體專案，金額超過3000萬元，累計受惠達400萬人次，包含老人、身心障礙者、高風險家庭與街友等。

「愛啟兒」基金會的學員大都曾就讀當地的國立彰化特殊教育學校，他們要在職場生存困難重重，若回歸家庭照顧，好不容易學得的工作、生活技能又會慢慢退化。為了不使學員們與社會脫節，其中一群家長提供襪子生產線讓學員實習，籌設日間小型作業所，成立工作室並創立品牌。每天8小時一半工作、一半學習。小嶺頂愛啟兒關懷協會執行長賴幸宜指出，學員有很多藝術課程，協會雖然積極尋找展出方式，讓社會大眾看到他們的才能，但是機會不多，所以他們決定自創舞台，將學員們的畫作放在各種產品的包裝上，有如在商品上開辦「愛啟兒藝廊」。

賴幸宜表示，除了將學員們的創作用於果凍等商品，組裝、裝箱的過程也由學員完成，培養他們的專注力與耐心，並幫助孩子們心智穩定成長、學習自立，不造成家庭的負擔。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會應協助社福團體自主維運、永續服務，期望透過定期捐贈及實質的支持能量，藉此逐漸降低對外部資源依賴，成就公益團體創新、成長與茁壯，因此捐助將以符合「自立」及「共好」方向者優先。

(中時 )