受到新冠肺炎疫情影響，已從元宵節延至5月22、23日的海豐三山國王廟270周年廟慶與迓男孫燈平安遶境活動，經廟方緊急討論，決定如期舉辦，但縮減陣頭規模，且嚴格要求配戴口罩與實名制，同時提醒參與活動的信眾務必遵守防疫規範。

海豐三山國王廟執行長鄭賜川表示，海豐迓男孫燈平安遶境活動超過200年歷史，過去曾經在二戰時停辦過，其餘皆於元宵節舉辦，未曾有過延期，今年已經破例延期，無奈又碰上疫情攪局，廟方緊急召開會議，當然也有討論再延的選項，但最後決議如期舉辦。

鄭賜川說，以往遶境活動皆超過千人投入，今年特別婉拒外地陣頭，但已經報名者，也都要求將人數縮減在20人以內，估計加上廟方人員，會把參與人數控制在500人以下。

廟方人員說，迎男孫燈是廟裡傳統，只要是元宵節前生男丁的家戶，都要向廟方登記，並出燈掛在3個王爺神轎上，燈上寫下家族姓氏，以前男丁生的多，限定頭一胎添丁才能「出燈」，後來出生兒越來越少，近10年也不再設限。

由於每頂王爺神轎至少需掛滿10個燈，以今年為例，海豐地區共有12個男丁，不過王爺神轎共有3頂，依規定不足部分需由廟方把燈補 足。鄭賜川說，因為男女平權風氣盛行，廟方也積極討論，未來可望不分男女，只要家中有新生兒都能「出燈」。

信徒強調，整個迎男孫燈活動要從廟裡出發，預計走完社區每個家戶，就算田中央單獨一戶也不能錯過 ，這熱鬧陣通常會持續2天一夜。

(中時 )