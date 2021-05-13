嘉義縣隨著大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區等產業園區的逐步落實，在工作機會逐步增加的現況下，是否能吸引在地青年「留」嘉、「返」嘉？

根據1111人力銀行調查指出，受訪上班族對於翁章梁縣長端出的縣政成績單中，最滿意的項目包括「推動成立科學園區」34.4%、「籌設成立長照產業園區」33.0%、「推動成立工業園區」30.6%、「農業新政/成立農業發展委員會」20.7%、「籌建農漁業產業園區」19.9%以及「行銷觀光主題遊程」18.0%。

且隨著科學園區的拍板定案，多數人認為嘉義縣「綠能產業」39.6%在未來極具潛力，其次則是「智慧照護/生技醫療」36.0%、「工業轉型」31.3%、「精緻農漁業」29.8%以及觀光旅遊28.9%。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，綠能科技產業是台灣能源轉型及驅動經濟發展的新引擎，為了落實能源轉型，達成2025年再生能源發電量占比達20％目標，綠能科技產業已成為「5+2」產業創新的一環，包括太陽光電、風力發電、智慧電表3大產業，可望在114年創造1兆3千億的產值，可說是產業界的明日之星，因此上班族對綠能科技產業的期待值也最高。

高齡化是台灣社會面對的一大課題，嘉義縣更是全國老人比率最高的縣市，而這也正是嘉義發展生技醫藥與智慧照護的重要契機，首創推動設置的「智慧健康照護科技園區」及「智慧機械園區」引進輔具製造、醫療器材、生物科技、精密機械等相關製造業及高科技產業投資，緊扣上班族最關注的產業動態。

松川精密副董事長吳頌仁表示，嘉義縣存在人口持續外流的嚴重問題，但換個角度思考，反而是企業在此扎根的誘因之一，只要能提供優良的工作環境，擘劃清晰的企業願景與員工的職涯發展相結合，讓人才願意留在故鄉發展，甚至還能吸引許多長期在外的嘉義人回到故鄉！目前松川精密結合總部的資源與嘉義廠的優勢，營運初期以生產製造為主，在高度垂直整合與高度自動化的生產模式下，有多元的人才需求，從零件自主的金屬沖壓/塑膠成型/精密模具/CNC精密機械加工，還有IE製程開發/自動化設備設計製造/MIS與智慧製造整合/高效能的生產管理/汽車產業的品質管理/專案管理等領域，現階段除了渴望有更多經驗豐富的人才之外，同時歡迎對這些領域有興趣的新人加入。

進一步詢問「嘉義的哪些產業最能吸引上班族投入」，排名第1由「資訊/科技業」奪冠39.3%，其次則是「民生/服務」35.3%、「醫療/農牧/環境」31.9%以及「傳產/製造業」24.9%。

何啟聖表示，在徵才產業的面向上，設立工業區、科學園區除了帶來進駐產業本身的職缺之外，因為人口遷入，更會帶動周邊商圈的發達，進一步拉抬縣境內的觀光休閒設施、教育設施等需求，為當地帶來比美造鎮的效果，同時為地方帶來多元的職缺，活化嘉義的產業脈動。

(中時新聞網)