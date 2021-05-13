大聯大(3702)今(13)日舉辦法人說明會，首季營收、淨利均創下新高，展望第二季，預估營收會在成長，但獲利恐會衰退，大聯大認為，目前預計半導體供應狀況緊張會一直到明年上半年，缺料已經成常態，在產能吃緊下，「長短料」恐成為嚴重的問題。

大聯大第一季營收為1771.1億元，年成長35.2%，營收創下單季新高，第1季合併獲利24.19億元，季成長15.9%、年成長45.8%，稅後淨利亦歷史新高，每股稅後盈餘1.44元，單季毛利率為3.71%，季成長0.11個百分點、年衰退0.31個百分點。

財務長袁興文表示，隨著營收的成長，大聯大的營業利益率首季已經相較去年第四季成長，至於毛利率主要還是要看所代理的晶片產品為主，和匯率關係不大，大聯大目前庫存天數約35~40天，還是處於很低的水位。

大聯大第二季財測，以新台幣28.4元兌1美元來看，合併營收1850至1930億元，季增4.45%~8.97%；營業毛利66.6至73.34億元，季增1.35%~11.6%；營業利益29.6至34.74億元，季減0.87%至季增16.34%；稅前淨利30.62至35.57億元，季增2.74%至19.35%；每股稅後盈餘1.16至1.4元。

副總經理林春杰表示，去年疫情開始延燒下，半導體營收成長達10.4%，但終端產品的成長卻只有6%，顯示自去年下半年需求回溫後，產能緊張問題就已經開始發生，現在看到晶圓、封測到材料，一路都非常吃緊，缺貨幾乎是常態，現在更嚴重的問題就是「長短料」，預計半導體供應狀況緊張會一直到明年上半年，在產能吃緊下，OverBookimg(重複下單)的情況是會有的，大聯大會保持彈性調度，今年最關鍵的問題還是在供貨。

以各產業來說，大聯大今年最看好汽車電子的成長動能，NB、chromebook以及相關電源管理等也會持續成長，智慧機方面，4G升級5G的速度也會越來越快；另外，NAND價格持續喊漲，林春杰表示，NAND漲價對營收是有貢獻的，但是毛利率的影響則有限，所以有價格、出貨數量都是由上游供應商在分配決定。

疫情部分，大聯大從去年開始已經有因應模式，包括啟動分流、居家辦公，已經有相關模式在進行。

(時報資訊)