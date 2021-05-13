連鎖餐飲集團瓦城(2729)董事會通過2021年首季財報，受惠旺季營收增加、展店效益顯現及成本控管得宜，歸屬母公司稅後淨利達1.24億元，季增達10.3％、年增達近3.31倍，每股盈餘（EPS）5.45元，雙創僅次於去年第三季的歷史次高。

瓦城首季合併營收12.65億元，季增5.93％、年增15.39％，創同期新高、歷史第3高。毛利率53.99％、營益率12.78％，優於去年第四季53.76％、11.74％及去年同期49.87％、3.56％，營益率創歷史次高。

瓦城表示，去年下半年餐飲內需市場有感復甦，瓦城一舉新展5家新店，帶動來客數及營收表現，展店效益持續挹注首季旺季表現。配合採購優勢及成本控管能力、成功打造「安心餐廳」吸引來客，使獲利成長表現優於營收。

瓦城4月自結合併營收4.03億元，較3月3.73億元成長8.06％、較去年同期2.36億元跳增70.64％，改寫同期新高。累計前4月合併營收16.69億元，較去年同期13.33億元成長達25.19％，續創同期新高。集團規畫今年在台灣加速展店，包括8家瓦城、4家時時香及2家大心，合計新展16家店。中國大陸則暫無展店計畫，聚焦提升同店營收成長率。

瓦城自第二季起展店加速，5月初於台北誠品生活南西店開出跨國界南洋料理「YABI KITCHEN」3號店，甫開幕即獲優異成績，首個假日最高翻桌率逾6次，成功在中山商圈引發美味話題。

展望後市，瓦城旗下「瓦城」、「大心」、「時時香」、「非常泰」等品牌亦將同步展店，隨著展店加速與既有店穩健表現，搭配節慶連假帶動聚餐消費熱潮，可望為上半年營運注入成長動能，營收獲利皆可望持續向上。

(時報資訊)