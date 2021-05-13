印度疫情持續升溫，台灣企業跨海送暖!宏碁(2353)相繼捐贈製氧機以及超氧抑菌機給當地醫院，而富邦金(2881)則是捐贈新台幣3000萬元，協助印度對抗新冠肺炎疫情。

宏碁在上周捐贈製氧機，日前已抵達印度並由宏碁印度分公司安排捐贈醫院，提供當地醫院所需醫療資源；宏碁今日再宣布再捐贈旗下子公司宏碁通信超氧抑菌機，將協助地方醫院的用水安全，保持院內的用水安全，並落實洗手抗菌。

超氧抑菌機是採用台灣自主研發的蜂巢式超氧（臭氧）離子水瞬間融合技術，將超氧離子透過負壓的方式融入水中，超氧離子具有高氧化能力，經實驗證明，使用具有超氧離子的水，只需使用3秒，就可有效消除大腸桿菌、金黃葡萄球菌等細菌以及黴菌達99%，可用來洗手、洗滌餐具、廚具、奶瓶及玩具，甚至清洗衣物、地板，都能輕鬆殺菌。

富邦集團董事長蔡明忠表示，印度疫情失控造成當地傷亡慘重，醫療資源短缺、環境衛生惡劣、貧富差距懸殊等問題，使印度抗疫陷入困境。有感於印度面臨之艱辛處境，富邦集團發揮無國界的人道關懷精神，捐款新台幣3000萬元，援助印度對抗來勢洶洶的疫情，也希望藉此拋磚引玉，喚起各界對印度疫情的關懷，讓愛無國界。

(時報資訊)