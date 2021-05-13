台電傳電力中斷警訊，興達電廠出事停機供電不足。剛全台不少民眾都收到這個警訊，目前多地傳出停電！PTT網友表示「麼會電力不足，民進黨說電被藏起來了，給我放出來使用」、「用愛發電啊」！

台電表示，目前正在緊急會議中，了解範圍和狀況，稍晚會對外說明。台電表示，電費單「C或D」將輪流停電。

關於興達電廠事故，台電說明，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

PTT網友表示，「麼會電力不足，民進黨說電被藏起來了，給我放出來使用」、「下一屆誰復活核四我就投誰」、「聽說台灣有前瞻計劃 不缺水 不缺電 防疫成功 有政府 很放心」、「用愛發電啊」！

(中時新聞網)