大陸財政部、住房城鄉建設部、全國人大常委會預算工委、國家稅務總局等單位11日在北京召開房地產稅改革試點工作座談會，表示將聽取部分城市政府及部分專家學者對房地產稅改革試點工作的意見，雖短短90多字未透露更多內容，但卻激起市場熱烈討論，更被解讀為，決定房產稅立法、徵收的4個單位都聚齊，信號意義非同一般。

也有業內人士指出，在房地產稅立法之前，有望率先在部分城市推行房地產稅試點。大陸國務院發展研究中心研究員倪紅日說，房地產稅工作肯定是要做的，從會議中的表述來看，房地產稅立法開始積極了，但中央決策層還要根據整體形勢來考慮推進房地產稅立法工作進程。

據《證券日報》引述貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，目前房地產稅的法理基礎、技術手段並不存在太大問題，但在如何找到合適的時機推出，以保證政策不會對市場預期造成過大衝擊是關鍵。

自2013年大陸中央首次提出對房地產稅加快立法後，房地產稅立法何時啟動的話題長年備受關注。在今年3月13日發佈的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中，推進房地產稅立法被寫入未來5年發展及2035年遠景目標的《規劃和綱要》中。

(旺報 )