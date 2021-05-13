根據Datareportal去年1月底的全球數位概述報告顯示，至去年初已有超過45億人正在使用網路，且活躍社群媒體用戶也突破38億，且每天花在社群媒體上的時間平均達2小時24分鐘，數位發展如此蓬勃，衍生更多商機與職缺需求。

點進網路徵才，你一定會看到一串「社群小編」職缺，小編聽來很數位，但你得先懂「社群」是什麼？簡單說，「社群」是從實體延伸到網路的生活架構，透過興趣、主題鞏固平台衍生商機，行銷由此導入凝聚經濟活動。

而社群小編的作用就是經營社群、影響行為，網海無涯，社群小編算是門檻相對低的工作，但真要成為全能小編，可不是一般人可以企及的。在社群領域打滾了快10年的網友Chanon，就在1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」中，以過來人經驗列出「社群小編」需要的3大特質，讓大家自我檢視是否有成為全能小編的潛能。

第1，大量閱讀網路資訊習慣。或許大數人都有閱讀習慣，但在這裡Chanon指得可是「全方位」的閱讀，從周遭資訊、網路動向，一直向外擴及至世界脈動等，小編要做的，不僅僅是跟網友聊聊天、講講話，或回覆訊息等，關鍵在於「講對話」。把自身獲得的資訊吸收內化成與網友良好正向的溝通話語，幫助品牌與擁躉者建立好的、有效益的互動橋樑。

免得，特別是，「當公司也不知道要發什麼文的時候（相信我，絕大部分的公司都不知道）」Chanon這麼說。

再者，最好善於後製、拼貼圖片或具備創意美感。網友指「擁有這項技能絕對可以幫助你在社群領域走得更久。」當有些情境單靠文字還不足以說明，圖文並茂更能使人「會心一笑」。

技術層面從PPT、Photoscape、Canva、Photoshop、illustrator等，還有Snappa、Sociograph.lo，到分析後台數據、彙整月報的Socialbakers等，熟悉愈多技能，愈能輔助你在小編孽海中脫穎而出。

最後一點是，喜歡分享。Chanon特別點出這點是最重要的人格特質。說穿了，小編就是把自己腦袋裡的東西，利用文字或圖片分享給大家。他常被問及「要怎麼樣成為一個優秀的小編？」、「那個誰誰誰，為什麼小編當的這個自然又厲害？」

「這當中的差別在於，一個優秀的小編，把發文分享這件事情當成一件非常自然的事情。對於表現自己的想法或者創意時，他們通常不會拿來當成一件非常有壓力的KPI（關鍵績效指標），反而是抱持著一種想要分享同樂、一起互動的感覺。」Chanon說。

因為喜歡分享，才不會在每日大量發文後沒有得到回應，或是被KPI跳上跳下折磨而感到挫折，感到倦怠。心態上也不要有過多偶包（包袱跟顧慮），畢竟網海茫茫，大多數情況下，你的創意不見得能激起火花（大多數情況下多數人的創意也激不起火花），他在文末亦幽默一筆，「很多小編被時間以及社會長時間的摧殘之後，都充滿著一種厭世的風格，皮笑肉不笑的情況大概快是常態了，要踏入這個領域的你，想清楚了嗎？」

看過Chanon分享，勢必會忍不住想，社群小編根本就得身懷十八般武藝才行啊，這麼多超級特質，根本媲美全能小管家。據1111人力銀行薪資調查，從事社群經營人員（小編、粉絲團管理員、社群編輯、網路行銷編輯）第1年的平均薪資為3萬46元，相比日前1111人力銀行公布「企業搶進新鮮人調查」中，大學畢業的新鮮人平均起薪2萬8838元還略高些。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，由於社群小編是站在品牌前端發聲，豐富實戰從中堆累出的知識與專業，都是日後通往社群經理、品牌經理的碁石。想在職場上一展所長，除了自我檢測「適才適性」職務外，也可以到「面試經驗暨工作甘苦談」中，看看前輩們的面試經驗分享。分享者有一試就上、也有鎩羽而歸的，想知道嚮往的工作錄取秘笈？面試前應該準備什麼功課？哪些公司面試還加考筆試？該怎麼自我介紹？善用「面試經驗暨工作甘苦談」，以眾人經驗趨吉避凶，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)