國內新冠肺炎群聚傳播風險增加，台灣港務公司要求各單位嚴格執行職場員工健康防護計畫，相關人員應遵守防疫指引，而港埠作業及船邊作業等相關工作人員，應分班作業，前後班的交接人員儘量避免作業時間重疊。

港務公司表示，為維護港區正常營運及到港服務船員、港區航商業者等相關業者防疫作業安全，除宣導並要求港區相關人員應遵照「港埠防疫COVID-19作業指引」及「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」，落實通關場站清潔消毒、人流管制、動線規劃、酒精洗手液隨時填充準備等措施。

另港埠作業及船邊作業等相關工作人員，應分班作業，前後班的交接人員儘量避免作業時間重疊，交接事項以透過無線電或通訊軟體等方式為原則，作業前應測量體溫、確實佩戴口罩、保持社交距離。

到港船員禁止下船，而對於船員活動範圍、人數及作業時間，業者應進行管制並詳實登錄記載每日出勤作業人員名單，且申請下船的船員於作業完成後，應立即回船不得於碼頭逗留。

港務公司指出，中央流行疫情指揮中心於5月11日宣布自即日起至6月8日提生疫情警戒標準至第2級，除立即強化各港防疫措施外，並要求執行「各項會議、教育訓練停止或採取視訊方式或延後」、「員工居家、分區辦公整備」、「如何提升員工疫苗接種率」、「強化防疫緊急應變」、「隨機無預警督導訪查各港執行防疫情形」等各項強化防疫措施。

(中時 )