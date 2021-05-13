中央今公布海量確診足跡。（取自中央流行疫情指揮中心）

國內本土確診個案持續攀升，外界關心染疫者的相關足跡，中央流行疫情指揮中心今一口氣公布海量足跡，殺得地方政府措手不及，其中活動地點眾多的案1203，足跡遍布雙北，包括台北市地下街、好市多北投店、國父紀念館巧虎奇幻音樂世界演奏會、SOGO復興店及萬華茶館等地，北市衛生局也趕緊釐清狀況，通知環保局前往消毒。

由於中央倉促公布海量足跡，來不及通知地方就先在記者會公布，讓台北市衛生局兵荒馬亂，疾病管制科長余燦華說，他也是看了2點記者會才知情，因此目前消毒的區域尚在確定，釐清之後會通知環保局前往消毒。也有市府幕僚抱怨，過往都會提前公布足跡，這次卻這麼晚說，讓局處忙翻天。

環保局水質科長彭富科則說，既有足跡都已消毒完畢，但裡頭沒包含台北地下街或國父紀念館。此外，確診足跡也含括多家餐廳、大賣場。昨爆出提早打烊的SOGO復興店已全館消毒完畢， Costco北投店、新莊店則加強消毒，並將內用、試吃攤位全數暫停，全分店都會進行人流管制，要求民眾入場時佩戴口罩。

天母銀座日式料理業者則抱怨，消息來得太突然，中央公布後才接到衛生局電話，不知道等等會不會來消毒，為避免造成客人疑慮，決定停業2天全面消毒，但目前不會太擔心，因為平時都有做好例行性的消毒工作。

北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

確診者足跡遍布新北各區！ 侯友宜宣布明起展開24小時「全市大消毒」

(中時 )