全台大停電！受興達電廠事故全廠停機影響，台電台中區處表示，台中地區今天16時40分至17時30分第三輪停電20萬9932戶，區域包括有南屯區文心南路、台中工業區（扣除精科）；西屯區文心路三段、河南路二段、東大路、台灣大道四段、福科路；大雅區神林路、雅潭路、民生路、學府路一帶；潭子區潭興路一段、中興路一段；烏日區環河路、溪南路二段。

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