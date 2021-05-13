【全台大停電】台中市第三輪16時40分起 近21萬戶停電 17:122021/05/13 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大停電，台電台中區處表示， 台中市今天下午分區停電戶數統計如下。（台電提供／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！受興達電廠事故全廠停機影響，台電台中區處表示，台中地區今天16時40分至17時30分第三輪停電20萬9932戶，區域包括有南屯區文心南路、台中工業區（扣除精科）；西屯區文心路三段、河南路二段、東大路、台灣大道四段、福科路；大雅區神林路、雅潭路、民生路、學府路一帶；潭子區潭興路一段、中興路一段；烏日區環河路、溪南路二段。 【全台大停電】北市9.5萬戶受影響 預計下午4時40分復電 【全台大停電】全台大停電 台中市15時起停電43萬戶區域報你知 (中時 ) #全台大停電 #第三輪 #達電廠 #事故 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】桃市啟動二輪分區停電 桃捷營運不受影響 16:312021/05/13 生活 【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 15:362021/05/13 社會 【全台大停電】多縣市紅綠燈停擺交通大亂 15:342021/05/13 生活 【全台大停電】全台大停電！北、高百貨一度短暫停電 16:092021/05/13 生活 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 15:442021/05/13 生活 【全台大停電】 台南號誌路口停擺 警出動人工疏導 15:342021/05/13 社會 【全台大停電】高雄巿災害應變中心一級開設 16:252021/05/13 生活 【全台大停電】疑路北超高壓變電所匯流排故障 16:072021/05/13 政治 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 15:392021/05/13 社會 【全台大停電】各百貨通路有備用電力因應 不受影響 16:142021/05/13 生活 【全台大停電】617萬戶分區停電 經濟部：力拚今晚恢復供電 16:532021/05/13 財經 生活熱門新聞 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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