疫情升溫，衛生福利部台東醫院13日湧現人潮施打疫苗，而台東基督教醫院也加開診次。（蔡旻妤攝）

中央流行疫情指揮中心逐漸放寬公費接種對象，加上近期疫情升溫，身為台東唯一自費接種疫苗的衛生福利部台東醫院13日湧現大量人潮，院方指出，公費接種人數為100人，較以往增加1倍以上，自費部分原每診開放30人，幾乎都額滿，即日起將開放預約至50人，並加開診次。

中央宣布自5月10日起開放第7類對象軍人、軍事機關及國安單位文職人員，以及第八類對象65歲以上長者接種疫苗，且放寬單瓶接種人數規定。部東醫院指出，中央放寬接種對象、加上不明個案，台東許多民眾提前預約接種，現場預約人次也增加，13共100人施打，估計1周約有200多人可完成接種。

從事不動產相關行業的張先生表示，因工作需要，常接觸人群，加上疫情升溫，雖然多少會擔心疫苗副作用，評估後還是決定施打，事先預防較安心，保護自己也保護家人。

AZ疫苗自費接種部分，提供非公費對象，有商務、出國工作等人道考量需求者預約施打，該院指出，每次自費施打人數為30人，1周2次，目前幾乎都額滿，爆滿情形已到6月中旬，故從即日起新增至每診50人，並加開診次。

此外，台東基督教醫院為提供公費疫苗施打院所，東基13日上午宣布自17日起增加門診，由1診次增加至3診次，每診次可接種疫苗人數由40人提高至70人，採線上及電話預約制。預約網址 https：／／www.tch.org.tw／TchWeb／ArticleContent.aspx？UniqueID=4313＆Category_D_ID=1

(中時 )