于美人為了節目500特輯勤練才藝。（陳俊吉攝）

于美人為了節目500特輯勤練才藝。（陳俊吉攝）

于美人為了節目500特輯勤練才藝。（陳俊吉攝）

由于美人、蔡昌憲、許志豪主持的三立《超級紅人榜》是全台唯一台語歌唱比賽節目，同時段收視率穩坐第一，10年來孕育出許多優秀的台語歌手，包括江惠儀、林喬安、吳申梅等皆曾入圍金曲獎，江惠儀更榮獲第30屆金曲獎最佳台語女歌手，節目將推出500特輯，不會跳舞的于美人為此特地去練了一段舞蹈，放話絕對要驚艷大家。于美人主持《超紅》10年，幫助許多素人圓夢，但節目卻從沒入圍過金鐘獎，她13日受訪時坦言節目前7年每年都「超前部署」，都為了金鐘獎準備禮服卻每年都落空，她自我嘲諷地說：「我們現在已經到了一種境界，要保護好，絕對不要入圍！」

于美人說，他們已經用時間、觀眾支持來肯定這節目，但似乎也凸顯金鐘獎沒有適合報名的項目，「我們只差沒報行腳類節目了」，不過她說已經不會那麼糾結、放下了。卻又開玩笑地說：「連浩子都入圍那麼多次，金鐘入圍我已經很不爽了，連金曲都入圍！你說我能過得去嗎？還好他是我弟弟，也是同喜同賀，有恭喜他。」

她也說有打給演唱會因為疫情二度延期的許富凱，「可憐的許富凱，我們也每次為了他的演唱會訂花又取消兩次了，他的服裝修改師跟我同一個，我都知道他演唱會要穿哪一套，這次也知道他要穿哪一套，結果又延期，還好他也有入圍台語男歌手。其實他安慰我們不少，他都入圍六次沒得獎，我們連入圍都沒有！這是要轉念比較才會好過一點」。

近日疫情升溫，于美人表示，我們還是要配合中央防疫，大家一起走過很困難的時候，知道困難在哪裡，接下來就是把去年的警覺心再拿出來，一定可以度過困難。她呼籲大家不要恐慌，每個人做好該做的事，盡可能把防疫做好。她說該節目原定下週有活動已經取消，去年也是全國唯一取消的跨年晚會節目，「我們當時只是不能跨年，很多人是跨不過生命的檻，為防疫做點犧牲是責無旁貸的事，因為每個人都在為消滅疫情作出努力。疫情對藝文活動、各行各業都影響，我們不要只專注在自己的痛苦，每個人都要有所取捨犧牲，因為我們不可能獨活世上，大家都要互相幫忙」。

她說自己還沒打疫苗，並反問媒體：「現在輪得到嗎？如果申請得到就會打，但要先給第一線的醫護人員打，所有資源都最先支援最前線的醫護人員！」她說，其實新冠肺炎死亡率並不高，除了注意防範也要增強自己抵抗力，她打算自己去找隔板在臉書直播專訪專業醫師，「這時候需要安定不要恐慌，不需要自己嚇自己」。

她以榜首考上政大宗教研究所，七月才會知道課表、九月開學，希望屆時疫情已經好一點了，她笑說被寫榜首很不好意思，「因為本所入選兩名，不是第一名就是最後一名。想做的就去做。聽說我錄取後在政大學生社群引起很大討論，第一，明明可以甄選為什麼要考試，第二可以甄選還選擇考試，滿厲害、佩服有點酷，第三是管他甄選還考試，于美人一定是利用關係進來的！」她苦笑說自己真的是準備了半年才考進去的，考最高分是宗教概論91分。

身為道教總會副總會長，在疫情如此嚴峻時，她表示當然會提醒應該停辦或不要參與進香活動，所以她今天有打給新港奉天宮，認為宗教活動配合疫情應該有所節制和改變，這是科學不需要用神學說明，神都是可以理解的。她說道教總會有推線上請道長上疏文的平台，去年就準備好了，當時想像要有最壞打算，萬一封城，還是想拜拜的話有線上如願祈福平台，不用到現場，去年沒很用力推廣，因為當時還可以去廟裡，最近如願祈福平台則有在推15間大廟都可以幫你拜拜，仍可尋求心靈安慰與支持又能配合防疫。她說，各行各業都有在做準備，宗教界也是一樣，國外不能去教堂也是用線上禮拜，「我對台灣道教非常有信心，台灣是眾神保佑的國度」。

于美人的兒子Max去年九月赴瑞士讀書，本來六月底就要放暑假，但她傾向兒子不要回來，「所有報告都是坐飛機是最容易被感染，反而在原來地方較安全，還好都有視訊，如果今年暑假又不能回來就一年了，但還是要配合這狀況，所以建議他不要回來」，她說兒子所在當地疫情還OK，在學校也是線上上課，但住學校宿舍裡面，也有一些活動，如果有解封就可以去參與。

她也透露罹患帕金森氏症的節目評審詹雅雯上上周有錄影，已經胖回來1.5公斤，可能是去澎湖休養後當地的空氣陽光水讓她狀況比較好，聽到她變胖覺得開心，「我們兩個相反，我如果能瘦1.5公斤我也開心，她胖1.5公斤我們也替她開心，真希望我的肉都到她身上」，她說詹雅雯這次體力只能錄一集，第二集是請別的評審老師，「她每次來錄影就會因為歡樂氣氛大笑，所以我們也盡可能配合她的體能狀態，維持原來的工作，這樣會比較開心一點。」

(中時 )