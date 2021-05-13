高雄興達電廠14時37分大跳機全廠停機，供電不足緊急進行分區停限電，造成全台各地輪流大停電。新北市多處地方停電，市長侯友宜表示，板橋區、新店區、土城區、中和區、永和區、蘆洲區、樹林區、新莊區皆陸續出現停電情形，受影響區域，將分兩階段停電，請市民朋友們多加注意。

侯友宜臉書指出，台電北供處表示，下午3時50分實施緊急分區輪流停限電，停電區域包括土城區、板橋區、新店區、烏來區、中和區、永和區，影響用戸15萬7839戶，下午4時40分解除停電。

侯友宜表示，請市民朋友們耐心等待台電處理，想了解何時供電及目前復原進度，請洽1911或台電官網。若有發生任何災情，請撥打119或1999市民專線。

此外，侯友宜也請市民注意三件事。第一，部分路段可能有號誌因停電無法運作狀況，請用路人注意安全。

第二、目前電力分區調整中，請儘量避免搭乘電梯。若搭乘電梯遇停電時請勿驚慌，按警報紐求救，靜待救援。

第三、重要電器記得拔插頭！因為復電時可能因「突壓」，恐造成冷氣、冰箱、微波爐等電器損壞或發生火災。

據新北市消防局統計，至下午4時，新北市119共接獲19起火警查看、25起電梯受困案，火警案大多為發電機啟動冒白煙狀況，電梯受困人員均已脫困無礙。

＊16:00更新： 根據台電北供處表示將採取分區供電，目前15:00-15:50停電區域（土城、板橋、中和、永和、新店、五股、新莊等），每50分鐘分區停電，下一波15:50-16:40停電區域（樹林、新店、新莊、板橋、中和），請市民朋友們多... 由侯友宜發佈於 2021年5月13日 星期四

(中時新聞網)