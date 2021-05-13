模擬圖。新北市消防局提供

新北市鶯歌區鳳鳴國小前校長曾俊凱夫婦前年命喪火窟，進而催生第五救災救護大隊鳳鳴消防分隊的設立，13日在新北市長侯友宜動土下開工，基地座落鳳鳴公園內，將規畫消防救災車庫、消防辦公室及備勤空間，總樓地板面積約552坪，預計明年6月完工啟用。

鳳鳴地區幅員遼闊涵蓋3萬多人，因未設消防分隊，每每遇災僅能仰賴鶯歌消防分隊花約10分鐘車程馳援；2019年10月鳳鳴國小前校長曾俊凱住處發生火警，不幸釀3死意外，地方歸咎於鳳鳴消防分隊規畫多年卻遲未設立，導致錯失黃金救援時間，間接催生鳳鳴分隊的設立。

歷經數月規畫，鳳鳴消防分隊今日舉辦動土典禮，工程基地座落鳳鳴公園內、鳳鳴國小對面，將打造一棟地上4層的鋼筋混凝土建物，侯友宜在地方民代陪同下出席，預祝工程順利完工；適逢本土疫情增溫，現場採實名制、量體溫、梅花座等防疫措施。

侯友宜表示，鳳鳴地區比鄰桃園市，近年來公路、捷運等交通建設快速發展，吸引大量人口入住，在地方民代和里長建議下，新北市府斥資7000萬元增設鳳鳴消防分隊，工程基地就在鳳鳴公園裡，1年後就能順利落成。

侯友宜也說，鳳鳴地區過去曾發生幾件不幸的火災事故，市府做好詳細檢討，昨日見證鳳鳴消防分隊的開工，期盼未來發揮更快速的救災、救護能量，保護鳳鳴地區的民眾。

新北市消防局長黃德清介紹，新建的分隊外觀融合鶯歌陶瓷原色與消防三原色，規畫消防救災車庫、消防同仁辦公室及備勤空間，樓地板面積約552坪，工程經費7750多萬元，預計明年6月底完工啟用，提升區域救援能量。

黃德清指出，侯友宜上任後，消防局已興建4座消防廳舍；另興建中的還有第五大隊中隊暨車輛保養中心、萬里分隊分隊、坪林分隊。

(中時 )