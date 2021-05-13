為了給近期火爆「小產權房」降降溫，深圳相關部門出重手。繼深圳市龍華區住建局日前發佈《關於禁止代理銷售「小產權房」的通知》後，根據財聯社記報導，如今「深圳市全市範圍內都已做這個要求」，各房地產仲介機構、從業人員不得代理銷售「小產權房」，不得為「小產權房」交易提供經紀服務。

根據新浪財經報導，究竟什麼是「小產權房」？一般是指在農村集體土地上建設的房屋，未辦理相關證件，未繳納土地出讓金等費用，其產權證不是由國家房管部門頒發，而是由鄉政府或村頒發，也稱「鄉產權房」，實際上並不合法。

觀察深圳對小產權房的整治，可以說是4月底遭到央視報導後的結果。小產權房交易被按下暫停鍵後，多家之前熱衷於小產權房生意的仲介門店被查封，部分村委停止過戶。除了堵在半路的資金，還有部分最近已成交的小產權房，因為村委停止過戶，不得不「退房」。

業內人士也表示，小產權房交易常常存在無法過戶、一房多賣、業主反悔、不配合簽約、交易資訊不透明、時間週期長等重大潛在風險。

(旺報 )